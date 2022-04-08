Президент Єврокомісії та голова європейської дипломатії виїхали до Києва

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виїхала потягом до Києва. Відповідне фото з вокзалу Перемишля вона опублікувала у Twitter.

"Чекаю на зустріч з Києвом" , - написала вона.

У складі делегації також Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер.

Прем'єр-міністр Словаччини написав﻿, що делегація буде обговорювати з Володимиром Зеленським та Денисом Шмигалем допомогу Україні.

Раніше повідомлялось про візит Урсули фон дер Ляєн та ﻿Жозепа Борреля до Києва. Як зазначалось, метою поїздки буде зустріч із Володимиром Зеленським.

Зустріч відбудеться напередодні заходу StandUpForUkraine у Варшаві, який запланований на суботу, 9 квітня.