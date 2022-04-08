Президент Єврокомісії та голова європейської дипломатії виїхали до Києва
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виїхала потягом до Києва. Відповідне фото з вокзалу Перемишля вона опублікувала у Twitter.
"Чекаю на зустріч з Києвом", - написала вона.
У складі делегації також Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер.
Прем'єр-міністр Словаччини написав, що делегація буде обговорювати з Володимиром Зеленським та Денисом Шмигалем допомогу Україні.
Раніше повідомлялось про візит Урсули фон дер Ляєн та Жозепа Борреля до Києва. Як зазначалось, метою поїздки буде зустріч із Володимиром Зеленським.
Зустріч відбудеться напередодні заходу StandUpForUkraine у Варшаві, який запланований на суботу, 9 квітня.