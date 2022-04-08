FT: "Русал" першою з компаній РФ закликав розслідувати злочини у Бучі

Російський виробник алюмінію "Русал" олігарха Олега Дерипаски першою із російських компаній закликав до ретельного та неупередженого розслідування військових злочинів в Бучі, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Financial Times із посиланням на заяву компанії.

"Повідомлення з українського міста Буча нас шокували. Ми вважаємо, що цей злочин має бути ретельно розслідуваний" , – заявив голова ради директорів Rusal Бернар Зонневельд.

"Після виходу військових РФ з української столиці та прилеглих районів стало відомо про різанину цивільного населення в Бучі. Київ звинуватив Росію у вбивствах, базуючись на свідченнях свідків та даних незалежних журналістів. Москва заявила, що різанину влаштували українські війська" , - нагадує видання.

"Попри жорстокість самих подій, що відбуваються в Україні, подібні інциденти роблять цю страшну трагедію ще більш травматичною. Ми всі бажаємо якнайшвидшого припинення цього братовбивчого конфлікту, який руйнує життя, сім’ї та цілі міста. І ми хочемо, щоб винні за такі злочини були належним чином покарані" , – заявив Зонневельд.

"Найбільший у світі виробник алюмінію за межами Китаю, "Русал", був однією із компаній, які найбільше постраждали від міжнародних санкцій проти Росії, навіть незважаючи на те, що він не підпадав під жодне з поточних обмежень.

Один з найбільших експортерів алюмінію до Європи втратив доступ до сировини з Австралії, яка заборонила експорт до Росії, що вплинуло на п’яту частину потреб "Русалу" в глиноземі" , - пише FT.

При цьому в заяві, випущеній ще 6 квітня, не міститься конкретних звинувачень на адресу тієї чи іншої сторони у зв'язку з подіями у Бучі.

Нагадаємо:

Економічні наслідки санкцій для Російської Федерації будуть непорівнянні з наслідками дефолту в 1998 році, раніше заявляв Дерипаска.