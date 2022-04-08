ОДА: Авдіївська громада на Донеччині потрапила під удар армії РФ

Авдіївська громада в Донецькій області зранку 8 квітня потрапила під удар російської армії: одна людина загинула й одна отримала поранення, пошкоджено 5 будинків, повідомляє Українська правда.

Про це розповiв голова Донецької ОДА (ОВА) Павло Кириленко.

"Сьогодні зранку під удар потрапила Авдіївська громада – вже відомо про 1 загиблу та 1 поранену людину, пошкоджено щонайменше 5 будинків".

Загалом на Авдіївському напрямку росіяни за добу здійснили кілька спроб атакувати – "усі вони були відбиті", зазначив Кириленко.

Також ворог безуспішно намагається атакувати на Очеретинському, Мар’їнському, Торецькому та Бахмутському напрямках.

Вночі росіяни здійснили обстріли в Очеретинській та Торецькій громадах.

На Мар’їнському напрямку точаться бої.

7 квітня росіяни завдали удару з гелікоптера по Вугледару та ракетного удару по Слов’янську.

Внаслідок обстрілів:

– у Слов’янську поранено 1 людину, пошкоджено більше 10 будинків;

– у Вугледарі відомо про 1 пораненого, багато руйнувань;

– у Мар’їнській громаді поранено 4 людини, пошкоджено 2 будинки.

"Найскладніше становище – у Маріуполі, де захисники міста вже майже півтора місяця ведуть героїчну оборону міста, сковуючи великі сили противника", – зазначив Кириленко .

Крім того, росіяни не дають виїхати цивільним з окупованої території і чинять перешкоди для евакуації з вільної частини Донеччини.

"Вчора евакуація автобусами з Вугледара здійснювалася під ворожим вогнем, а в районі Слов’янська удар крилатою ракетою тимчасово заблокував виїзд трьох евакуаційних поїздів. Ближче до півночі рух було відновлено – тепер близько 4 тисяч людей вже на безпечній відстані від фронту" , – зазначив Кириленко.

Попри все у Нью-Йорку відновлено газопостачання, місцева адміністрація організовує підвезення води та евакуацію населення.