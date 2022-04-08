ОВА: над Запоріжжям знищили крилату ракету

Над Запоріжжям учора вдень силами української ППО знищено крилату ракету, повідомляє Укрiнформ.

Про це повідомив речник Запорізької ОВА Іван Ареф'єв.

“Вдень 7 квітня над містом Запоріжжя було знищено одну крилату ракету. ППО Сил оборони Запорізького краю продовжують підтримувати дії наземних військ", - йдеться у повідомленні .

Він також додав, що вчора піротехніки ДСНС знищили два вибухонебезпечні предмети, виявлені на відкритій території у Запорізькому районі: касетний елемент КОБЕ ЗБЗО та гранату ПГ-7Л, які становлять реальну загрозу громадянам, а також безпечні залишки РСЗВ «Смерч».

Як повідомлялося, у Запоріжжі силовики затримали чоловіка, який коригував ворожу артилерію та збирав дані про переміщення українських військових.