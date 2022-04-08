Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що війна в Україні буде тривалою. Він порадив не розраховувати на швидке закінчення конфлікту, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить коментар Макрона французькому телеканалу RTL.

"Не припиниться найближчими днями", - заявив Макрон .

При цьому він розкритикував парламентаріїв партії "Національний фронт" (головного опонента Макрона), які проігнорували голосування за санкції проти Росії.