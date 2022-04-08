Макрон заявив, що війна в Україні буде тривалою
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що війна в Україні буде тривалою. Він порадив не розраховувати на швидке закінчення конфлікту, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить коментар Макрона французькому телеканалу RTL.
"Не припиниться найближчими днями", - заявив Макрон.
При цьому він розкритикував парламентаріїв партії "Національний фронт" (головного опонента Макрона), які проігнорували голосування за санкції проти Росії.
"Я наголосив на винній відсутності всіх парламентаріїв Національного фронту в Європейському парламенті, коли справа доходить до санкцій проти Росії, що показує вам двозначність деяких, незважаючи на війну", - зазначив Макрон.