У Маямі встановили криптовалютний аналог "Атакуючого бика" з Уолл-стріт

У рамках конференції Bitcoin 2022 у Маямі мер Френсіс Суарес представив статую "криптобика". За його словами, інсталяція символізує трансформацію міста у "світову столицю криптоіндустрії", повідомляє ForkLog.

"Майбутнє фінансів - у Маямі, і столиця капіталу тепер має свого бика" , - написав Суарес у Twitter.

“New York is the основний фінансовий центр… I give you the Miami bull!”



- Mayor Suarez #Bitcoin #Bitcoin2022 pic.twitter.com/i70kr2XFSg — Bruce Fenton (@brucefenton) 4 квітня 2022

Інсталяція є референсом у бік знаменитого "Атакуючого бика" (Charging Bull), встановленого на Волл-стріт.

На контрасті з нью-йоркським "родичем", бик з Маямі виконаний у кібернетичному стилі та має знамениті вже "лазерні очі". Представники традиційних фінансів також знайшли ще одну суттєву відмінність.

Криптовалютній спільноті, схоже, сподобалася нова статуя. Співзасновник Morgan Creek Digital Ентоні Помпліано написав, що "бики контролюють ситуацію", а глава Binance Чанпен Чжао назвав інсталяцію "досить крутою".