Синегубів: окупанти минулої доби 48 разів обстрілювали Харків

Минулої доби російські загарбники 48 разів обстрілювали Харків і область із артилерії, мінометів, танків та РСЗВ, у результаті чого постраждали 15 людей, повідомляє Українська правда.

Про це розповiв голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"За минулу добу російські окупаційні війська нанесли близько 48 ударів із артилерії, мінометів, танків та РСЗВ по районах Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки, центру міста, Дергачах. Станом на зараз у Харкові та районі – 15 постраждалих".

Також вночі окупанти суттєво пошкодили газопровід. Наразі на місці працюють аварійні бригади, які намагаються ліквідувати наслідки.

Тривають бої на Ізюмському напрямку. Також у цьому районі продовжують евакуацію, зокрема із Барвінкового та Лозової.

За словами Синєгубова, до пунктів видачі у Харкові та до громад області доставляють гуманітарну допомогу. Її можна отримати безкоштовно у відділеннях Нової пошти та Укрпошти.