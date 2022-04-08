ОП: до Чернігова надійшла велика партія допомоги

У Чернігів 7 квітня було доставлено велику партію гуманітарної допомоги. Про це написав﻿ заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

"Нині (7 квітня - ред), за дорученням Президента України Володимира Зеленського та Керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, не шукаючи обхідні шляхи, змогли привезти людям воду, декілька тисяч продуктових наборів, яких вистачить кожній родині на місяць, борошно, матраци та будівельні матеріали для скорішого відновлення міста. І будемо продовжувати робити це кожного дня" , - написав він.

Тимошенко додав, що найбільше постраждало передмістя, але "все буде відбудовано у найкоротші строки".

фото: Кирило Тимошенко

Також він зазначив, що під час окупації області проводилась евакуація та доставлялась гуманітарна допомога, попри складну логістичну ситуацію.

фото: Кирило Тимошенко