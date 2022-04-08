Подоляк про спроби створити "республіки": це вже не працюватиме

У 2022 році в Україні вже не спрацюють спроби створити якісь нові "народні республіки". Окупантам на займаних територіях не вдається отримати широку підтримку таких ідей, пише Мілан Лєліч, РБК-Україна.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, проблема росіян в тому, що вони залишилися жити в 2014 році, коли Україна опинилася у важкій ситуації, і вони отримали можливість захопити Крим і частину Донбасу, де, по суті, утворилися кримінальні анклави.

"Треба бути абсолютно відірваним від реального світу, щоб думати (а вони щиро так думали), що тут 80-90% будуть зустрічати їх з квітами. Вони в цій ілюзії жили і частково продовжують жити. Вони не розуміють, що їх ненавидять. Особливо їх ненавидять там, де вони знаходяться - а це південь і схід України, тому що вони там розбомбили міста" , - зазначив Подоляк.

Він підкреслив, що переважна більшість людей в окупованих містах ненавидить росіян.