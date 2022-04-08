Подоляк: Крим можуть винести "за дужки" заради миру з РФ

Українська сторона може піти на винесення питання окупованого Криму "за дужки" заради підписання реального мирного договору з Росією.﻿ Про це в інтерв'ю розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, пише Мілан Лєліч, РБК-Україна.

При цьому він додав, що питання територіальної цілісності вирішуватимуться виключно президентом Володимиром Зеленським.

"Все, що стосується територіальної цілісності, визначається виключно президентом України. Він свою позицію неодноразово висловлював: Крим - це непорушна частина України. Всі території України - це Україна" , - відповів він на питання про готовність винести питання півострова "за дужки", якщо воно стане непереборною перешкодою для підписання мирного договору.

За його словами, якісь питання можна виносити в окремі переговорні позиції.