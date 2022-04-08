КМДА: з початку вторгнення РФ у Києві пошкоджено 208 житлових будинків

У Києві від початку повномасштабного російського вторгнення пошкоджено 208 житлових будинків, повідомляє﻿ КМДА.

Також пошкоджено 46 шкіл, 29 садків, 1 дитячий будинок, 13 адміністративних будівель, 2 спортивні об’єкти, 5 об’єктів соціальної сфери, 17 – охорони здоров’я, 10 – культурної сфери, 48 об’єктів транспортної інфраструктури.

У КМДА зазначили, що місто спільно з профільними фахівцями продовжує обліковувати пошкоджені об’єкти інфраструктури.