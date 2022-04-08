Глава Пентагону: Путін, ймовірно, відмовився від мети захопити Київ

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що президент Росії Володимир Путін "ймовірно відмовився" від спроби захопити Київ, оскільки РФ перемістила свою увагу на схід і південь України.﻿ Про це, з посиланням на Defence News, повідомляє Українська правда.

"Путін думав, що він дійсно може швидко захопити Україну, дуже швидко захопити столицю; він помилявся" , - сказав Остін на слуханнях сенатського комітету з питань збройних сил.