Гайдай: РФ готується до великої битви за Донбас

Російські війська закінчують підготовку до великої битви за Донбас, повідомляє Корреспондент.

Про це в ефірі телемарафону 8 квітня заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Ми відчуваємо закінчення підготовки до того масованого прориву, до тієї великої битви, яка буде на Луганщині та Донеччині. У нас є постійні спроби ворога прорвати лінію оборони за певними напрямками. Учора з 4 години ранку була битва у Рубіжному. Для наших захисників усе закінчилося добре: підбили кілька танків, БТРів та до 50 ворогів знищено" , - зазначив губернатор.

Раніше віцепрем'єр Ірина Верещук закликала мешканців Луганської та Донецької областей негайно евакуюватися, поки є така можливість.