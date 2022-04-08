Шмигаль: витрати на зарплати держслужбовців скоротили на 10%

Витрати держбюджету на зарплати українським чиновникам скоротили на 10%. Влада готова зменшити їх ще більше у разі необхідності, повідомляє Новое время.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив сьогодні під час національного телемарафону.

Він відзначив, що в квітні бюджет «знаходиться вже під певним тиском військових обставин та тих податкових нововведень і полегшень для бізнесу, які ми запровадили». Влада фактично провела секвестр бюджету, відмовилася від всіх капітальних видатків.

"Ми загальні витрати на сплату заробітних плат у державному секторі, крім бюджетної сфери, скоротили на 10%. Маються на увазі держслужбовці, не вчителі та не медики. Сфера Кабінету міністрів, Офісу президента, Верховної Ради. Ми витрати на 10% скоротили і будемо цю тенденцію продовжувати в разі необхідності, тому що війна" , — заявив очільник уряду.

Він додав, що «війна катастрофічно впливає на економіку та державний бюджет». Уряд розміщує військові облігації, щоб профінансувати необхідні видатки.

"Ми не друкували грошей, ми не переживаємо за гіперінфляцію. У нас є інструмент військових облігацій… Сьогодні відповідальний бізнес викуповує ці цінні папери з відповідним рівнем прибутковості. На сьогодні понад 40 млрд грн уже залучено до бюджету завдяки цьому інструменту" , — повідомив він.

За даними Мінекономіки, в березні 2022 року експорт українських товарів скоротився вдвічі, а імпорт — більш ніж втричі. Особливо постраждав вивіз металів і сільськогосподарської продукції. Обсяг експорту низки товарів з глибокою переробкою практично не змінився порівняно з довоєнним часом.

Міністерство економіки України прогнозує падіння ВВП в першому кварталі 2022 року на 16%. Загальнорічне падіння може досягти 40%.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що близько 30−50% економіки не працює через війну.