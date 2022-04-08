"Нова пошта" з 9 квітня закриває всі відділення в одній з областей

Із суботи, 9 квітня, посилки у деяких відділеннях забрати буде неможливо, повідомляє Сьогодні.

Під час війни в Україні не всі поштові відділення мають змогу працювати. Це пов'язано із безпековою ситуацією. Відділення "Нової пошти" поступово відкриваються у різних містах, де це можливо. Проте з 9 квітня у Донеціькій області всі відділення закриються.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Що робити з посилками

Усі відділення "Нової пошти" у Донецькій області закриваються тимчасово.

Отримати посилки та вантажі, які вже перебувають у цих відділеннях, можна у п'ятницю 8 квітня. Однак у компанії рекомендують зробити це якомога раніше, адже відділення працюють за скороченим графіком.

Також ці посилки і вантажі можна переадресувати на будь-яке працююче відділення чи поштомат у інші області. Це можна зробити через мобільний застосунок "Нової пошти" або через трекінг на сайті.

"Нова пошта" повернула кур'єрське доставлення

Наприкінці березня компанія оголосила, що повертає популярну серед українців послугу – кур'єрське доставлення та забір посилки.

Зазначається, що граничний час виклику кур'єра відрізняється залежно від населеного пункту – на годину менше, ніж у відділення.

Тариф залишився тим самим: плюс 30 грн до тарифу за доставлення посилки у відділення. А працюють кур'єри щодня, без вихідних.