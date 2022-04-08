Подоляк розповів про переговори з потенційними гарантами безпеки

Українська сторона постійно веде переговори з потенційними країнами-гарантами, які, як очікується, візьмуть на себе гарантії безпеки для України після завершення війни з Росією. Офіційний Київ запропонував окрему формулу, яка обговорюється з ними, пише Мілан Лєліч, РБК-Україна.

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, переговори з потенційними гарантами йдуть постійно.

"Так, це один з найважливіших елементів. Наявність країн-гарантів, які беруть на себе юридично закріплені зобов'язання - це один з ключових елементів системи глобальної безпеки" , - зазначив Подоляк.

Він також уточнив, що модерацією переговорів з Росією і консультацій на рівні політичних радників займається Офіс президента. Зокрема, є робоча група, куди входять і міжнародні радники, і радники з української сторони. Вона напрацьовує механізм і пояснює потенційним гарантам, як необхідно реалізувати формулу безпеки України з урахуванням того, що країни-гаранти візьмуть на себе певні зобов'язання.

"Ми розуміємо, що світ звик до певних формул безпеки, напрацьованих у концепціях ООН, ОБСЄ, НАТО і т.д. Всі ці формули в глобальних кризових ситуаціях часто виявляються недіючими" , - пояснив Подоляк той факт, що деякі країни з обережністю коментують можливість стати гарантом для України.

За його словами, президент Володимир Зеленський пропонує прогресивні і відповідальні формули, коли країни точно розуміють, яку відповідальність необхідно взяти.

"Все це юридично закріплено, є механізм покрокової участі у вирішенні того чи іншого конфлікту. І зрозуміло, що країни, які звикли до одних формул, а зараз їм пропонують щось інше, хочуть це зрозуміти" , - зазначив Подоляк.

Він також зазначив, що участь інших країн у гарантуванні безпеки України - це добровільний процес, оскільки примусові обов'язки ніхто не виконуватиме.