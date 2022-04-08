Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російської армії

Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російської армії

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив﻿ оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 8 квітня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 19 000 осіб,
  • танків ‒ 700 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1891 од,
  • артилерійських систем – 333 од,
  • РСЗВ - 108 од,
  • засобів ППО - 55 од,
  • літаків – 150 од,
  • гелікоптерів – 135 од,
  • автомобільної техніки - 1361 од,
  • кораблів /катерів - 7 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 112,
  • спеціальної техніки - 25,
  • пускових установок ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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