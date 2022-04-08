Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російської армії
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 8 квітня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 19 000 осіб,
- танків ‒ 700 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1891 од,
- артилерійських систем – 333 од,
- РСЗВ - 108 од,
- засобів ППО - 55 од,
- літаків – 150 од,
- гелікоптерів – 135 од,
- автомобільної техніки - 1361 од,
- кораблів /катерів - 7 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 112,
- спеціальної техніки - 25,
- пускових установок ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.