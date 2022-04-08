Шмигаль: Україна готується до націоналізації всього російського майна

Уряд працює над ухваленням документації для початку процесу націоналізації російського майна в Україні, повідомляє УНІАН.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Є ряд бізнесів в Україні, які належать Росії. Механізми прописані в законі, зараз приймається підзаконна документація. Ми вже розпочали всі ці процеси. Безумовно, ми націоналізуємо все російське майно для того, щоб компенсувати частину тих збитків, які завдає нам Росія", - підкреслив Шмигаль .

На уточнююче питання, чи потрібне буде рішення судів під час націоналізації російського майна, прем'єр-міністр відповів:

"В умовах воєнного часу, я думаю, що ми будемо діяти відповідно до нового закону, і націоналізувати це майно в умовах воєнного часу".

Як повідомлялося, 3 березня Верховна Рада ухвалила закон, який визначає порядок націоналізації Україною активів, які належать Росії.

10 березня його підписав президент Володимир Зеленський. Закон визначає правові засади примусового вилучення майна держави, яке розпочало повномасштабну війну проти України.