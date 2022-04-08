Lufthansa не буде використовувати небо України та РФ до 30 червня

Найбільша німецька авіакомпанія Lufthansa призупинила польоти в Україну та з України до 30 червня 2022 року - до цієї ж дати вона не буде використовувати російський повітряний простір, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Lufthansa та всі авіалінії Lufthansa Group призупиняють польоти в Україну та з України до 30 червня 2022 року. Наразі повітряний простір над Україною закритий, польоти не здійснюються.

Lufthansa постійно стежить за ситуацією і пізніше прийме рішення про подальші рейси. Якщо на вас вплине скасування, зверніться до сервісного центру Lufthansa або свого туристичного агента.

Пасажири, заброньовані на рейс Lufthansa Group в Україну або з України до 31 серпня 2022 року, можуть безкоштовно перебронюватися на інший рейс Lufthansa Group до або з Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії чи Молдови. Нова дата подорожі має бути до 30 вересня 2022 року. Також можливе безкоштовне повернення коштів", - йдеться у заяві .

"Lufthansa не використовуватиме повітряний простір Росії до 30 червня 2022 року через поточну нормативну ситуацію. З цієї причини всі рейси авіакомпанії Lufthansa в Росію та з Росії на цей період мають бути скасовані. Постраждалих пасажирів буде проінформовано" , - додали в Lufthansa.

Раніше авіакомпанія призупинила польоти 19 лютого.