Донецька ОВА: вокзал Краматорська піддався ракетному удару
Російські окупанти завдали ракетних ударів по залізничному вокзалу Краматорська. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.
При цьому інших деталей він поки не повідомив.
"На залізничний вокзал Краматорська прилетіло 2 ракети. Є постраждалі. Деталі уточнюємо", - написав він.
Очільник Донецької військової адміністрації Павло Кириленко підтвердив інформацію про ракетний удар.
За його словами, окупанти використовували касетні ракети "Іскандер". За попередньою інформацією, десятки загиблих та поранених.