Донецька ОВА: вокзал Краматорська піддався ракетному удару

Донецька ОВА: вокзал Краматорська піддався ракетному удару
Фото: Artemka

Російські окупанти завдали ракетних ударів по залізничному вокзалу Краматорська. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

При цьому інших деталей він поки не повідомив.

"На залізничний вокзал Краматорська прилетіло 2 ракети. Є постраждалі. Деталі уточнюємо", - написав він.

Очільник Донецької військової адміністрації Павло Кириленко підтвердив інформацію про ракетний удар.

За його словами, окупанти використовували касетні ракети "Іскандер". За попередньою інформацією, десятки загиблих та поранених.

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