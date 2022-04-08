Донецька ОВА: вокзал Краматорська піддався ракетному удару

Російські окупанти завдали ракетних ударів по залізничному вокзалу Краматорська. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

При цьому інших деталей він поки не повідомив.

"На залізничний вокзал Краматорська прилетіло 2 ракети. Є постраждалі. Деталі уточнюємо" , - написав він.

Очільник Донецької військової адміністрації Павло Кириленко підтвердив інформацію про ракетний удар.

За його словами, окупанти використовували касетні ракети "Іскандер". За попередньою інформацією, десятки загиблих та поранених.