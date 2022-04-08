Опитування: дедалі більше українців повертаються до роботи

Все більше українців повертаються до роботи. Найкраща ситуація з працевлаштуванням у західних областях, тоді як лише третина мешканців сході мають роботу, а інші дві третини її втратили, повідомляє Новое время.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою Рейтинг 6 квітня.

Серед тих, хто мав роботу до війни, продовжують працювати 58% (у березні таких було 46%).

В цілому 29% опитаних працюють у звичайному режимі, 26% - частково або віддалено, 3% - почали працювати на новій роботі.

41% втратили роботу на час війни (у березні таких було 53%).﻿

Інфографіка: ratinggroup.ua

Інфографіка: ratinggroup.ua

81% респондентів підтримують ідею збільшення податків для українського бізнесу, який продовжує працювати в Росії.

Нагадаємо, що в березні в Україні запровадили програму одноразових виплат по 6500 грн українцям, які втратили роботу під час війни.

Також уряд звільнив від сплати ЄСВ фізичних осіб-підприємців першої та другої групи під час воєнного стану та протягом року після його завершення.