У Маріупольській міськраді спростували, що війська РФ контролюють центр міста

Українські захисники контролюють кілька районів, які за площею займають більшу частину міста, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє Українська правда.

За його словами, росіяни другий день поспіль новина, що вони взяли під контроль місто або лише його центр.

"Це не відповідає дійсності. Для загального розуміння фактично вони просунулися в контролі на один квартал і відносно контролюють територію в районі знищеного Драмтеатру. Саме в цьому квадраті розташовані будинки евакуйованих облпрокуратури та СБУ. Назвати це контролем "центру міста" – російське перебільшення" , – заявив Андрющенко.

Він також додав, що на відео, які розповсюджують окупанти, видно, що те, що відбувається, далеко від центру і швидше це можна назвати околицями міста.