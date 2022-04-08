Поліція затримала мера за стрілянину з автомата на Вінниччині

На Вінниччині поліція затримала мера Немирова за стрілянину з автомата, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться у повідомленні поліції Вінницької області

7 квітня до поліції надійшло повідомлення від місцевого волонтера про те, що очільник міста Немирів на території міської ради стріляє з автоматичної зброї.

Зі слів потерпілого, він, як представник волонтерської організації, приніс до мерії гуманітарну допомогу для ЗСУ: каремати та інші речі. Й між ним та головою міста виник конфлікт.

Під час суперечки мер погрожував волонтеру фізичною розправою, завдав кілька ударів та вистрелив у повітря з автомата, зазначають у поліції.

Вказано, що потерпілий встиг покинути територію державної установи і викликав поліцію. Постраждалих немає.