У Києві відновлюють роботу ЦУМ, River Mall, Lavina Mall та Mandarin Plaza

У столиці відновлюють роботу ЦУМ, River Mall, Lavina Mall та Mandarin Plaza, повідомляє Новое время.

ЦУМ відновив свою роботу 6 квітня, поки працює лише точка видачі інтернет-замовлень Click&Collect, повідомила директор відділу оренди ЦУМ Галина Закревська агенції.

"Два дні тому запустили лише інтернет-магазин. Замовлення надсилаємо, також можна самим фізично забрати їх у ЦУМі" , — сказала вона.

Зона видачі замовлень, з можливістю приміряння, працює на другому поверсі щодня, з 11:00 до 17:00. Паркінг у ЦУМі поки що закрито.

ТРЦ River Mall розпочинає роботу з 8 квітня. Графік роботи з 10:00−18:00, а розміщене в ньому Сільпо працює з 09:00 до 20:00. Працюватиме підземний та відкритий паркінг, він буде безкоштовним. Перелік магазинів та закладів харчування, які розпочнуть роботу, поки не оголошується.

Готуються найближчим часом до відкриття і Lavina Mall та Mandarin Plaza.

"Займаємось технічною підготовкою і теж відкриватимемося. Сподіваюся, що наступного тижня відкриємо Lavina Mall та Mandarin Plaza" , — розповів директор групи Mandarin Plaza Олександр Черницький.

За його словами, окрім продовольчих супермаркетів будуть відкриті і магазини одягу, зокрема, готовність відновити роботу підтвердив Helen Marlen.

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