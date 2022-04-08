Штайнмайєр: Путін та Лавров мають постати перед трибуналом

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав до трибуналу з військових злочинів проти президента Росії Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Про це, із посиланням на інтерв'ю Штайнмаєра німецькому журналу Der Spiegel, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Відповісти мають ті, хто несе політичну відповідальність, сказав німецький президент.