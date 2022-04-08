Штайнмайєр: Путін та Лавров мають постати перед трибуналом

Штайнмайєр: Путін та Лавров мають постати перед трибуналом

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав до трибуналу з військових злочинів проти президента Росії Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Про це, із посиланням на інтерв'ю Штайнмаєра німецькому журналу Der Spiegel, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Відповісти мають ті, хто несе політичну відповідальність, сказав німецький президент.

"Будь-хто, хто несе відповідальність за ці злочини, повинен буде відповісти. У тому числі солдатів. У тому числі, воєначальники. І, звичайно ж, ті, хто несе політичну відповідальність", - сказав він.

Новини

Популярні теми форуму

analytics