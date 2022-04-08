Рада директорів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) перерахувала Україні 668 млн євро невідкладної допомоги, повідомляє УНІАН.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Як зазначається, президент ЄІБ Вернер Хойер підтвердив, що 668 млн євро в рамках термінового реагування банку і солідарності з Україною були перераховані в повному обсязі.