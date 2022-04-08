Пристайко закликав НАТО збільшити присутність кораблів Альянсу в Чорному морі

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко закликав НАТО та інші міжнародні сили відігравати більш активну роль у Чорному морі. Він заявив, що Чорне море необхідно для отримання гуманітарної допомоги. Про це, з посиланням на The Guardian, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Ми повинні розблокувати Чорне море. Росіяни блокують для нас море. Це наше власне море. Воно потрібне нам для того, щоб в Україну надходила гуманітарна допомога. А насправді воно нам потрібне для того, щоб український експорт - в основному зернових - міг виходити за межі країни" ,- заявив посол.

Пристайко підкреслив, що Україна відповідає за значну частину продовольчої безпеки в усьому світі.

"Багато країн Африки харчуються завдяки українському зерну. І це зерно застрягло в наших елеваторах, його не можна експортувати, його не можна нікуди відправити" , - додав він.

Посол припустив, що розміщення кораблів НАТО в Чорному морі не буде такою вже великою зміною нинішньої політики.