Зеленський відреагував на обстріл вокзалу Краматорська

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний обстріл залізничного вокзалу в м. Краматорськ на Донеччині.

"Окупанти вдарили "Точкою-У" по залізничному вокзалу Краматорська, де перебували тисячі мирних українців, очікуючи на евакуацію" , - йдеться в повідомленні.

Він додав, що близько 30 загиблих, близько 100 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості. Поліція та рятувальники вже на місці.