Зеленський відреагував на обстріл вокзалу Краматорська
Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний обстріл залізничного вокзалу в м. Краматорськ на Донеччині.
"Окупанти вдарили "Точкою-У" по залізничному вокзалу Краматорська, де перебували тисячі мирних українців, очікуючи на евакуацію", - йдеться в повідомленні.
Він додав, що близько 30 загиблих, близько 100 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості. Поліція та рятувальники вже на місці.
"Російські нелюди не полишають своїх методів. Не маючи сил та сміливості протистояти нам на полі бою, вони цинічно знищують цивільне населення. Це зло, яке не має меж. І якщо воно не буде покаране, то ніколи не зупиниться", - написав він.