ЄС затвердив п'ятий пакет санкцій проти Росії

ЄС затвердив п'ятий пакет санкцій проти Росії

Європейський союз затвердив п'ятий пакет санкцій проти Росії за збройну агресію проти України. Він включає ембарго на імпорт російського вугілля і ряд інших обмежень, пише Сергей Новиков, РБК-Україна.

Повідомляється, що п'ятий пакет включає ряд заходів, покликаних посилити тиск на російський уряд і економіку, а також обмежити ресурси Кремля для ведення війни.

"Ці санкції були прийняті після звірств, скоєних російськими збройними силами в Бучі та інших місцях, що знаходяться під російською окупацією. Мета наших санкцій - зупинити безрозсудну, нелюдську і агресивну поведінку російських військ і дати зрозуміти особам, які приймають рішення в Кремлі, що їх незаконна агресія дорого обходиться", - зазначив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

П'ятий пакет санкцій включає:

  • заборону на купівлю, імпорт або передачу російського вугілля та інших твердих викопних видів палива в ЄС з серпня 2022 року;
  • заборону на доступ в порти російським кораблям. Виняток для сільськогосподарських і харчових вантажів, гуманітарної допомоги та енергетики;
  • заборону на будь-які російські та білоруські автоперевезення в межах країн ЄС, в тому числі на транзит. Виняток для фармацевтичних, медичних, сільськогосподарських та харчових вантажів, включаючи пшеницю;
  • заборону на експорт авіапалива, квантових комп'ютерів, високотехнологічної електроніки, програмного забезпечення та іншого обладнання. А також заборона на Імпорт деревини, цементу, добрив, морепродуктів і алкоголю;
  • заборону на участь російських компаній в державних закупівлях в країнах-членах ЄС, будь-якої фінансової підтримки російських державних органів, заборона на депозити, криптокошельки, а також на продаж Росії і Білорусі банкнот і переказних цінних паперів, номінованих в будь-якій офіційній валюті країн ЄС.

Крім того, введені санкції проти компаній, продукція яких зіграла роль у вторгненні в Україну, ключових олігархів і бізнесменів, кремлівських чиновників, пропагандистів, а також членів сімей підсанкційних осіб.

Також вводиться повна заборона на операції з чотирма ключовими російськими банками, на частку яких припадає 23% ринку банківського сектора Росії.

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