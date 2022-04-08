В "Укрзалізниці" уточнили інформацію про евакуацію з Донбасу

Станцію Краматорськ закрито для евакуації та приймання поїздів. Водночас евакуаційні рейси сьогодні вирушать зі Слов'янська, повідомляє РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру "Укрзалізниці".

"Поки станція Краматорськ закрита для прийому поїздів, зі Слов’янська сьогодні вирушить евакуаційним рейсом поїзд 45 до Ужгорода, очікуються відправки рейсів 274, 276, 278 та 92 до Львова, Чернівців, Тернополя та Одеси відповідно" , - йдеться в повідомленні.

При цьому точний час відправлення в УЗ наразі не повідомляють, поїзди відправлятимуться в міру наповнення.