Боррель: представництво ЄС відновить роботу в Києві

Через шість тижнів після початку війни в Україні представництво Євросоюзу відновить роботу в Києві, повідомляє Українська правда.

Про це заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель під час поїздки з главою Єврокомісії до Києва.

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас також перебуває у поїзді делегації Єврокомісії, який має прибути до Києва у п’ятницю. Він відновить роботу в українській столиці із невеликою командою.

Представництво ЄС було повністю евакуйовано через день після початку війни, і з того часу основна команда працювала у Жешуві на півдні Польщі.

Поїздка та повернення посла мають показати, "що Україна є, що є столиця, уряд та представництва інших країн" , зазначив Боррель.