Боррель: представництво ЄС відновить роботу в Києві
Через шість тижнів після початку війни в Україні представництво Євросоюзу відновить роботу в Києві, повідомляє Українська правда.
Про це заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель під час поїздки з главою Єврокомісії до Києва.
Посол ЄС в Україні Матті Маасікас також перебуває у поїзді делегації Єврокомісії, який має прибути до Києва у п’ятницю. Він відновить роботу в українській столиці із невеликою командою.
Представництво ЄС було повністю евакуйовано через день після початку війни, і з того часу основна команда працювала у Жешуві на півдні Польщі.
Поїздка та повернення посла мають показати,
"що Україна є, що є столиця, уряд та представництва інших країн", зазначив Боррель.
За його словами, країна, як і раніше, перебуває під контролем уряду України. Дивлячись на країну під час подорожі, Боррель сказав:
"У вас немає відчуття, що ви перебуваєте на війні".