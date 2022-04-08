Вілкул: війська РФ обстріляли човен із людьми на Каховському водосховищі

На межі Дніпропетровської та Херсонської областей солдати рф розстріляли човен з людьми. Загинуло 4 людей, серед яких дитина, повідомляє Укрiнформ.

Про це заявив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Приблизно о 10-й ранку (7 квітня - ред.) орки на березі Каховського водосховища біля бази відпочинку "Світанок" у Мар'янському Криворізького району розстріляли човен, який плив з боку Первомаївки Херсонської області для того, щоб евакуювати людей з окупованої частини Херсонської області. Розстріляли на воді "Градами". На відстані 70 метрів від берега" , - сказав Вілкул.

За його даними, у човні було 14 людей. Троє дітей та 11 дорослих. Двоє дорослих чоловіків та жінка загинули одразу. Дитина 13-ти років померла трохи пізніше. Семеро людей у ​​лікарні та двоє зникли безвісти.

"Це був сьомий рейс цього човна. Покидьки! Добре знали, що там мирні люди. Але розстріляли їх ракетами. Просто через те, що вони хотіли вижити" , - додав Вілкул.

Крім того, він повідомив, що у звільнених селах Херсонської області, якими зараз займається влада Дніпропетровської області, стикаються зі страшними історіями.

"Такими, наприклад, як зґвалтування 16-річної вагітної дівчини та 78-річної бабусі в одному із сіл на інгулецькому напрямку. Це те, чому ніколи не буде прощення" , - сказав Вілкул.

Він також додав, що це військовий злочин і його повинні розглядати в Гаазі.