Боррель відреагував на ракетний удар РФ по вокзалу в Краматорську

Верховний представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель засудив ракетний удар Росії по залізничному вокзалу в Краматорську Донецької області, повідомляє Новое время.

"Я рішуче засуджую скоєний сьогодні вранці невибірковий напад Росії на залізничний вокзал у Краматорську, внаслідок якого загинули десятки людей і багато людей отримали поранення" , — написав він у своєму Twitter.

За словами Борреля, атака на вокзал у Краматорську є ще однією спробою закрити шляхи евакуації для населення.