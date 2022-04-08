Боррель відреагував на ракетний удар РФ по вокзалу в Краматорську
Верховний представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель засудив ракетний удар Росії по залізничному вокзалу в Краматорську Донецької області, повідомляє Новое время.
"Я рішуче засуджую скоєний сьогодні вранці невибірковий напад Росії на залізничний вокзал у Краматорську, внаслідок якого загинули десятки людей і багато людей отримали поранення", — написав він у своєму Twitter.
За словами Борреля, атака на вокзал у Краматорську є ще однією спробою закрити шляхи евакуації для населення.
"Це ще одна спроба закрити шляхи евакуації для тих, хто тікає від цієї невиправданої війни, та заподіяти стражданням людям", — резюмував він.