ОК "Південь": РФ завдала три ракетні удари з Криму по Одещині

Російські окупанти вночі здійснили обстріл Одеської області трьома керованими ракетами, які було випущено з території Криму. Про це повідомляє﻿ Оперативне командування "Південь".

"Вночі з території Кримського півострову ворог завдав ракетного удару трьома керованими ракетами по Одещині. Пошкоджено 2 будівлі, на жаль, є постраждалі, їх кількість уточнюється.

На фоні ракетних ударів, звичайна практика ворога – активізація диверсійно-розвідувальних груп, зокрема у прикордонних регіонах. Метою яких є посилення психологічного тиску на цивільне населення, поширення паніки" , - йдеться в повідомленні.

Корабельне угруповання противника продовжує ведення розвідки, блокуючи українські порти й судна в них.

На Миколаївському та Херсонському напрямах українські війська суттєво посунули ворога напередодні.

"Але обстановка напружена: противник інтенсивно обстрілює відвойовані у нього території. Цілями окупантів залишаються об'єкти цивільної інфраструктури" , - йдеться в повідомленні.

Також над Херсонщиною військовослужбовцями наших підрозділів знищено ще два безпілотних літальних апарати "Орлан-10".

За попередню добу втрати противника на південному напрямку склали: особового складу – 15 осіб; ворожої техніки – 7 од.