ОК "Південь": РФ завдала три ракетні удари з Криму по Одещині
Російські окупанти вночі здійснили обстріл Одеської області трьома керованими ракетами, які було випущено з території Криму. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
"Вночі з території Кримського півострову ворог завдав ракетного удару трьома керованими ракетами по Одещині. Пошкоджено 2 будівлі, на жаль, є постраждалі, їх кількість уточнюється.
На фоні ракетних ударів, звичайна практика ворога – активізація диверсійно-розвідувальних груп, зокрема у прикордонних регіонах. Метою яких є посилення психологічного тиску на цивільне населення, поширення паніки", - йдеться в повідомленні.
Корабельне угруповання противника продовжує ведення розвідки, блокуючи українські порти й судна в них.
На Миколаївському та Херсонському напрямах українські війська суттєво посунули ворога напередодні.
"Але обстановка напружена: противник інтенсивно обстрілює відвойовані у нього території. Цілями окупантів залишаються об'єкти цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
Також над Херсонщиною військовослужбовцями наших підрозділів знищено ще два безпілотних літальних апарати "Орлан-10".
За попередню добу втрати противника на південному напрямку склали: особового складу – 15 осіб; ворожої техніки – 7 од.