"Київстар" запустив зв'язок у звільненій Бородянці та передмісті
Мобільний оператор "Київстар", використовуючи обладнання Starlink, запустив зв’язок у звільненій Бородянці та передмісті, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомили у прес-службі оператора.
"Мешканці звільненої Бородянки знову можуть дзвонити рідним та друзям! Інженери Київстару, використовуючи обладнання Starlink, запустили зв’язок у місті та передмісті.
Тепер мешканці міста, місцева влада, екстрені служби, які працюють в Бородянці, мають якісний зв’язок. А завдяки національному роумінгу зв’язком можуть користуватись абоненти інших мобільних операторів. Крім того, Київстар відновив мобільний зв’язок у Бучі, Ірпені, Ворзелі та Гостомелі", - йдеться у повідомленні.