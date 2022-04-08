"Київстар" запустив зв'язок у звільненій Бородянці та передмісті

Мобільний оператор "Київстар", використовуючи обладнання Starlink, запустив зв’язок у звільненій Бородянці та передмісті, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомили у прес-службі оператора.

"Мешканці звільненої Бородянки знову можуть дзвонити рідним та друзям! Інженери Київстару, використовуючи обладнання Starlink, запустили зв’язок у місті та передмісті.