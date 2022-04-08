ДБР заарештувало рахунки кримських бізнесменів із подвійним громадянством

Державне бюро розслідувань повідомляє про арешт у бізнесменів із Криму з російським та українським громадянством 86 мільйонів гривень на рахунках в українських банках, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба бюро.

"Слідчі Державного бюро розслідувань встановили особи кількох комерсантів, які зберегли українське громадянство, проте ведуть бізнес у Криму, сплачуючи податки країні-агресору. Заарештовано понад 86 млн грн на їхніх рахунках в українських банках" , – йдеться у повідомленні.

За інформацією ДБР, після анексії Криму ці бізнесмени набули російського громадянства, зберігши паспорти України.