ДБР заарештувало рахунки кримських бізнесменів із подвійним громадянством
Державне бюро розслідувань повідомляє про арешт у бізнесменів із Криму з російським та українським громадянством 86 мільйонів гривень на рахунках в українських банках, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомляє пресслужба бюро.
"Слідчі Державного бюро розслідувань встановили особи кількох комерсантів, які зберегли українське громадянство, проте ведуть бізнес у Криму, сплачуючи податки країні-агресору. Заарештовано понад 86 млн грн на їхніх рахунках в українських банках", – йдеться у повідомленні.
За інформацією ДБР, після анексії Криму ці бізнесмени набули російського громадянства, зберігши паспорти України.
"Вони сплачували податки від бізнесу країні-агресору, чим фінансували військову агресію окупантів. Отримані доходи вони відмивали через українські фірми, щоб уникнути санкцій. ДБР встановило рахунки, на яких акумульовано понад 86 млн грн, та вжили відповідних заходів для арешту фінансових ресурсів", – заявили у бюро.