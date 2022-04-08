ОВА: у Сумській області підірвалися працівники обленерго

У четвер, 7 квітня, поблизу села Білка, Охтирського району, Сумської області на протитанковій міні, залишеній російськими окупантами, підірвався автомобіль із бригадою працівників Сумиобленерго, повідомляє Новое время.

Про це заявив голова Сумської обласної військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, працівники виїхали на локацію, щоб відновити електропостачання.

В результаті одна людина загинула. Двох чоловіків із травмами й переломами доставили до лікарні. Там їм надають кваліфіковану медичну допомогу.

Ще двоє людей отримали контузію, без госпіталізації.