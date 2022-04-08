Мішель про удар по Краматорську: потрібно більше зброї для України
Голова Євроради Шарль Мішель заявив, що жахливо бачити, як Росія завдає ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську Донецької області, повідомляє Новое время.
"Жахливо бачити, як Росія завдає удару по одній з основних станцій, що використовуються мирним населенням, яке евакуюється з регіону, де Росія посилює свої атаки", - написав він у своєму Twitter.
За словами Мішеля, потрібні подальші дії.
"Більше санкцій проти Росії та більше зброї для України. Щойно затверджено 5-й пакет санкцій ЄС", - резюмував він.