Мішель про удар по Краматорську: потрібно більше зброї для України

Голова Євроради Шарль Мішель заявив, що жахливо бачити, як Росія завдає ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську Донецької області, повідомляє Новое время.

"Жахливо бачити, як Росія завдає удару по одній з основних станцій, що використовуються мирним населенням, яке евакуюється з регіону, де Росія посилює свої атаки" , - написав він у своєму Twitter.

За словами Мішеля, потрібні подальші дії.