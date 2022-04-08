Гетманцев: 90 українських підприємств уже почали працювати на новому місці

Станом на 8 квітня 220 українських підприємств переміщено с зони бойових дій до безпечної місцевості, 90 з них вже відновили виробничий процес, повідомляє Новое время.

Про це у власному Telegram-каналі повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Загалом органи влади отримали близько 1,5 тис. заявок на релокацію підприємств, 471 з них оброблена та передана на транспортування.