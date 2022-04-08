Мер Краматорська розповів про постраждалих у результаті обстрілу вокзалу

До лікарень Краматорська продовжують надходити поранені внаслідок ракетного удару по залізничному вокзалу. Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко в ефірі﻿ національного телемарафону.

"Багато людей важких, без рук, ніг – їх оперують 30-40 хірургів одночасно" , – сказав мер.

Він зазначив, що допомогу також надали сусідні міста, звідки приїхали травматологи та бригади швидкої допомоги.

Гончаренко додав, що окупанти навмисно обстріляли вокзал, оскільки відомо, що з Краматорська щодня евакуюються тисячі людей. На момент ракетного удару на вокзалі знаходилось 4 тисячі людей, переважно жінки, діти і люди похилого віку.

За словами міського голови, уламки ракети знайшли за 40 м від епіцентру удару, що свідчить про її високу потужність.

Станом на 13:00 відомо про 39 загиблих і 87 поранених, повідомив﻿ голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

СБУ уже відкрила кримінальне провадження за даним фактом. Дії кваліфіковано за 438 статтею Кримінального Кодексу - порушення законів та звичаїв війни.