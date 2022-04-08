Живицький: окупанти обстріляли Шосткинський район Сумської області

Російські загарбники сьогодні, 8 квітня, обстріляли Шосткинський район Сумської області, потрапивши, зокрема, до житлового будинку. Мешканці зазнали поранень.

Про це на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.