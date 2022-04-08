Зеленський: армія РФ може зробити "Бучі" в будь-якій країні

Російська армія може скоїти ті самі злочини, що й у Бучі Київської області, у містах будь-якої країни, якщо отримає такий наказ. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я впевнений, ви усвідомлюєте, що якщо російська армія отримає наказ вторгнутися на вашу землю, вони зроблять те саме. Вони зроблять те, що було у Бучі, у ваших містах, містах будь-якої країни, про яку керівництво РФ вирішить, що це нібито частина їхньої імперії, а не земля іншого народу" , — сказав він під час звернення до парламенту Фінляндії.

Зеленський додав, що російські військові воюватимуть, навіть якщо не розуміють, навіщо їм це потрібно.

"Оскільки ненависть і зневага до інших людей виховуються зараз у Росії. Причому на державному рівні" , — сказав український президент.

Він наголосив, що окупанти роблять "такі „Бучи“ щодня: від Краматорська до Маріуполя, від Харкова до Херсона" .

"Ви вже бачили у своїй історії жорстокість та безглуздість вторгнення з Росії. Будемо чесні: загроза зберігається. Потрібно зробити все, щоб це не повторилося знову. Війна Росії проти України зараз вирішує не лише долю нашої держави. Не лише долю нашого народу. А всіх , хто має спільний кордон із Росією. Як і ви 83 роки тому, Україна має сміливість захищатися проти такого ворога, чиї сили значно переважають", - зазначив Зеленський у промові.

Він додав, що російських військ у кількісному вираженні дуже багато: техніки, ракет , людей, яких можна кинути на війну, а також витрачаються на пропаганду агресії "нафтодоларів та нафтоєвро" .

"Я щиро вдячний Фінляндії за те, що ви не зволікали, коли почалося це вторгнення Росії. За те, що ви одразу прийшли нам на допомогу. За те, що ви ухвалили історичне рішення про надання Україні оборонної підтримки. За те, що ви виявляєте важливість у санкційних питаннях. За те, що ви є одним із моральних лідерів нашої антивоєнної коаліції. Але я прошу вас виявити ще більше лідерство як на рівні Європейського Союзу, так і у двосторонніх відносинах з державами Європи, щоб підтримати нашу боротьбу за свободу", — наголосив президент України.

Коли тиранія програє у війні проти України, це стане одним із найбільших вкладів у безпеку Європи за довгі десятки років, а отже, і одним із найбільших вкладів у безпеку Фінляндії, заявив Володимир Зеленський.