WP: масова висилка дипломатів створює серйозні проблеми для розвідки РФ

Масове видворення російських дипломатів може серйозно порушити роботу розвідки Росії. Про це, посилаючись на Washington Post, повідомляє Новое время.

За словами нинішніх та колишніх офіційних осіб, Росія залежить від цих співробітників, які допомагають збирати розвідувальну інформацію в країнах, де вони служать, тому висилка може зруйнувати більшу частину шпигунських мереж Москви і призвести до різкого скорочення шпигунських та дезінформаційних операцій проти Заходу.

"Війна розвідки з Росією йде повним ходом. Це… стало серйозною вм’ятиною в операціях російської розвідки в Європі" , — сказав офіцер ЦРУ у відставці Марк Полімеропулос, який керував таємними операціями агентства в Європі та Росії.

Чиновники заявили, що це, здається, найбільше скоординована висилка дипломатів з Європи. За останні шість тижнів країни Європи заявили про висилку майже 400 російських дипломатів.

Високопоставлений європейський дипломат назвав це серйозним порушенням роботи російської розвідки в Європі, яке потенційно може бути постійним. За його словами, Кремлю буде складно поповнити лави розвідки.

"Перепризначення та інструктаж вимагають часу і можуть бути неможливими протягом певного часу, якщо взагалі будуть. Перепідготовка, передислокація — все це зривається" , — сказав він.

Зокрема, у Литві та Латвії закрилися російські консульства, також було оголошено про чергову висилку російських чиновників, включаючи посла Росії в Литві.