Словаччина передала Україні ЗРК С-300

Словаччина передала Україні систему протиповітряної оборони С-300. Про це розповів прем'єр-міністр країни Едуард Хегер, повідомляє Новое время.

"Я хотів би підтвердити, що Словаччина надала Україні систему ППО С-300. Український народ мужньо захищає свою суверенну країну та нас. Наш обов’язок допомагати, а не стояти осторонь і не помічати загибель людей внаслідок російської агресії", – написав він у Twitter.

Як повідомляє видання TV Noviny, словацька система ППО С-300 вже знаходиться в Україні.

За повідомленням TV Markíza, перекидання проходило в режимі секретності два дні. Спочатку ЗРК було переміщено ближче до східного кордону, а потім доставлено до України.



Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь раніше заявляв, що Братислава готова поставити Україні зенітно-ракетні комплекси С-300, якщо отримає гідну альтернативу.

Надь зазначив, що Словаччина також може направити Україні винищувачі МіГ-29 радянського виробництва, якщо замість них НАТО забезпечить Словаччину американськими F-16.