Bloomberg: Британія розвиватиме атомну та вітрову енергетику

Нова стратегія енергетичної безпеки Великої Британії націлена на збільшення встановлених потужностей АЕС утричі до 2050 року та прискорює плани з установки нових морських вітряних електростанцій у 2020-их роках, повідомляє Економічна правда.

Документ також містить більш амбітні цілі щодо водню, сонячної енергетики та заходи щодо стимулювання нафтогазових проектів у Північному морі, пише Bloomberg.

"Це знизить нашу залежність від джерел енергії, які зазнають волатильності світових цін, які ми не можемо контролювати, тому ми зможемо забезпечити велику енергетичну самодостатність" , – сказав прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Це дасть змогу знизити рахунки споживачів за електрику, зазначив він.

У рамках оголошеної стратегії планується, зокрема, довести потужності АЕС до 24 ГВт до 2050 року порівняно з 8 ГВт у 2020 році, отримувати 95% електроенергії з низьковуглеводних джерел до 2030 року, довести потужність прибережних ВЕС до 50 ГВт до 2030 року (порівняно з попередньою метою в 40 ГВт) з приблизно 14 ГВт нині. Окрім цього, на осінь заплановано новий раунд продажу ліцензій на розробку нафтогазових родовищ у Північному морі.

Новий план передбачає, що через 30 років атомна енергетика забезпечуватиме 25% потреб країни в електриці порівняно з 16% сьогодні. Крім того, міністри створять урядовий орган під назвою "Велика британська ядерна енергетика" для просування нових проектів і заснує Фонд підтримки атомної енергетики розміром 120 млн фунтів стерлінгів.