Валютний ринок в умовах війни: день 44-й

У п'ятницю 8 квітня робота міжбанківського валютного ринку триває в звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ (публікуються із затримкою на добу), у середу 6 квітня загальний обсяг операцій на міжбанку у доларовому еквіваленті зменшився порівняно з вівторком та становив 103,75 млн доларів. З них операцій у доларі США пройшло на 66,10 млн. доларів. Як і попередні робочі дні, більшість операцій у середу пройшло в американському доларі.

За даними Нацбанку, у середу третій день поспіль обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів перевищував обсяг заявок на покупку, що дозволяє припустити, що НБУ зміг трохи поповнити свої золотовалютні резерви.

НБУ з 24 лютого купує у експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

Національний банк проводить також угоди у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 14.30 п'ятниці євро купують по 31,7933 гривень, а продають по 32,1112 гривень.

Національний банк фіксує покращення ситуації на валютному ринку, зокрема скорочення спреду, і готується незабаром розглянути деякі послаблення щодо валютообмінних операцій. Про це голова Національного банку Кирило Шевченко розповів в інтерв'ю виданню «Економічна правда».

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 8 квітня зріс на 8 426,4 млн. і склав 50 673,5 млн. гривень.

На готівковому валютному ринку продовжується зростання ціни «американця». Більшість обмінних пунктів столиці на обід виставили цінник на продаж готівкового долара на рівні 32,50 гривень; Дешевші пропозиції миттєво розкуповуються. Адже ще вчора у першій половині дня можна було купити долар за 31,80-31,90 гривень. Зростає ціна та в обласних центрах. У Луцьку долар сьогодні продають по 32,10 гривень, у Запоріжжі – по 32,50 гривень, а у Полтаві – по 32,90-33,00 гривень.

Євро на FOREX продовжує зниження; сьогодні він опустився до позначки 1,0848 долара, після чого частково скоригував падіння. Євровалюта дешевшає до долара сьомого дня поспіль. В Україні цінник на готівковий євро залишився практично на вчорашньому рівні: сьогодні у Києві його теж продають за 35,60-35,80 гривень. У цьому випадку зниження на FOREX компенсувало невелике зростання долара до гривні.

Російський рубль зміцнюється після того, як Центробанк Росії зменшив облікову ставку з 20 до 17% з 11 квітня 2022 року. Рубль відреагував зростанням до 72 руб/$ та 77,50 руб/EUR.

Криптовалюта №1 «біткоін» зробила кілька спроб вирости, але вони виявилися безуспішними. На момент написання статті біткоїн подешевшав до $43280 за 1BTC. Великі ордери на купівлю біткоїну розташовані в районі 41000-42000 доларів.

У закритій частині форуму порталу для передплатників відкрилася спеціальна тема з пропозиціями про купівлю-продаж криптовалют за гривню та готівкову валюту, де перевірені оператори крипторинку виставляють свої пропозиції.