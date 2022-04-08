Трасс пообещала наказать Путина и РФ после удара по Краматорску
Глава МИД Британии Лиз Трасс после удара России по железнодорожной станции Краматорска пообещала привлечь Россию и президента Владимира Путина к ответственности, повідомляє Європейська правда.
"Ошеломлена ужасными сообщениями о российских ракетных обстрелах мирных жителей на железнодорожном вокзале Краматорска на востоке Украины. Нацеливание на гражданских – это военное преступление. Мы привлечем к ответственности Россию и Путина", – написала Трасс в Twitter.
Сегодня, 8 апреля Россия ударила по железнодорожной станции в Краматорске (по предварительной информации – из комплекса "Точка У"). Ракета попала во временный зал ожидания, где находились сотни людей, ожидавших эвакуационного поезда.