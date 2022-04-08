ДБР відкрило провадження через втечу Тупицького за кордон
ДБР розслідує незаконну втечу за кордон ексголови Конституційного суду України Олександра Тупицького, повідомляє пресслужба.
"Слідчі ДБР встановили, що він залишив межі України без проходження передбаченого законодавством прикордонного і митного контролю та без перевірки документів, які надають право на виїзд за кордон. Також не було з’ясовано наявність або відсутність підстав для тимчасового обмеження Тупицькому у праві виїзду за кордон", - йдеться в повідомленні.
Слідство зафіксувало перебування Тупицького в Австрії у центі Відня поруч із автомобілем, зареєстрованим на дружину.
Натомість, за інформацією Державної прикордонної служби, у законний спосіб Тупицький державний кордон України не перетинав.
Триває слідство у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.
"Встановлюються всі обставини правопорушення та всі особи, причетні до незаконного переправлення Тупицького через державний кордон України для їх притягнення до кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні.