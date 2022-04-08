ДБР відкрило провадження через втечу Тупицького за кордон

ДБР розслідує незаконну втечу за кордон ексголови Конституційного суду України Олександра Тупицького, повідомляє﻿ пресслужба.

"Слідчі ДБР встановили, що він залишив межі України без проходження передбаченого законодавством прикордонного і митного контролю та без перевірки документів, які надають право на виїзд за кордон. Також не було з’ясовано наявність або відсутність підстав для тимчасового обмеження Тупицькому у праві виїзду за кордон" , - йдеться в повідомленні.

Слідство зафіксувало перебування Тупицького в Австрії у центі Відня поруч із автомобілем, зареєстрованим на дружину.

Натомість, за інформацією Державної прикордонної служби, у законний спосіб Тупицький державний кордон України не перетинав.

Триває слідство у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.