Bosch поки не планує повністю згортати бізнес у Росії

Німецький виробник електромеханічної індустріальної та побутової техніки Bosch поки не планує повністю виходити із РФ, повідомляє Економічна правда.

Про це в інтерв'ю Handelsblatt заявив глава компанії Штефан Хартунг.

"Поки що здійснюється важлива для постачання нормального населення діяльність, яка не підпадає під санкції. Ми не хочемо її припиняти без законної підстави" , - сказав він.

За його словами, Bosch максимально підтримує санкції.

Водночас, за словами Хартунга, через санкції постачання товарів до Росії "значною мірою" паралізовані.

"Більшість нашого бізнесу з російськими клієнтами і в Росії порушена, це стосується і локального виробництва. Варто очікувати і нових істотних обмежень роботи" , - визнав глава Bosch.

Нагадуємо:

Німецький виробник електромеханічної індустріальної та побутової техніки Bosch заявив, що зупинив поставки побутової техніки з ЄС до РФ.

Компанія Bosch зупиняє два заводи з виробництва побутової техніки в Санкт-Петербурзі через відсутність поставок з ЄС.