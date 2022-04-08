ЄС профінансував бюджет України на 120 млн євро

Європейська комісія надала Україні грант у розмірі 120 млн євро на безоплатній та безповоротній основі.﻿ Про це заявили в Міністерстві фінансів України, повідомляє Новое время.

Кошти надані відповідно до підписаної 30 березня Угоди про фінансування «Контракту для розбудови держави та посилення стійкості». Вони надійдуть до загального фонду державного бюджету для фінансування видатків.

"Я вдячний Європейському Союзу та Європейській Комісії за непохитну підтримку українського народу, зокрема за глибоке розуміння ситуації, що склалася в Україні, та оперативність у прийнятті рішень" , — заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

В березні Україна отримала від Єврокомісії 600 млн євро з пакету макрофінансової допомоги на 1,2 млрд євро.

Через війну витрати держбюджету на зарплати українським чиновникам скоротили на 10%. Також влада фактично провела секвестр бюджету, відмовилася від всіх капітальних видатків.

Міністерство економіки України прогнозує падіння ВВП в першому кварталі 2022 року на 16%. Загальнорічне падіння може досягти 40%.